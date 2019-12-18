هالة السعيد تفتتح الاكتتاب في صندوق “التعليم حياة”

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دشنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، باب الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، “التعليم حياة” بمبلغ 100 جنيه قيمة اسمية للوثيقة وذلك بحد أدنى وثيقة واحدة وبدون حد أقصى، جاء ذلك بالتعاون مع شركة “إن آي كابيتال” القابضة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم تم إنشاؤه بغرض إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى المواطن المصري من خلال التعليم إيمانًا من الدولة بأثر التعليم في إحداث طفرة اجتماعية للوطن والمواطن، إضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق الأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

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وأكدت وزيرة التخطيط، أن صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم “التعليم حياة” يعتبر أول صندوق استثمار خيري لدعم التعليم في مصر بعد أن أتاحت تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية، ويتاح لمختلف الشركات والمؤسسات والأفراد الاكتتاب في وثائقه من خلال كافة فروع بنكي مصر والقاهرة داخل وخارج مصر.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الصندوق يضم عدد من الشخصيات ذات التأثير في مجال التعليم والخدمات المالية بينهم محمود منتصر رئيسًا للصندوق، والدكتور أحمد عكاشة، والدكتورة ليلى إسكندر، و حسام الدين عبد الوهاب، والدكتورة سلمى البكري، والدكتورة داليا عبد القادر، والدكتورة دينا البرعي، و رؤوف غبور، و صادق السويدي.

كما أنه تم إسناد إدارة الصندوق لشركة “إن آي كابيتال” القابضة للاستثمارات المالية بما يعزز التزام الصندوق بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، ويُصدر مجلس إدارة الصندوق تقرير سنوي بنشاطه كما ينشر قوائمه المالية، وستكون هناك اجتماعات دورية يدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق. كما سيقوم الصندوق بإنشاء موقع على شبكة الانترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيري.