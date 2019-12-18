الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للدفء ورياح معتدلة

Advertisements

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة لأيام الأربعاء والخميس والجمعة، وينشر موقع “مصر 365″، في السطور التالية، توقعات خبراء هيئة الأرصاد حول حالة الطقس.

توقعات طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة تنشط على جنوب الصعيد.

Advertisements

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

السواحل الشمالية الغربية 22 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 13

الوجه البحري والقاهرة 21 11

جنوب سيناء والغردقة 23 14

شمال الصعيد 22 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 12

توقعات طقس الخميس

وتتوقع الهيئة أن يسود غدا الخميس، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب الصعيد والبحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس.

السواحل الشمالية الغربية 19 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 13

الوجه البحري والقاهرة 22 11

جنوب سيناء والغردقة 24 14

شمال الصعيد 22 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 12

توقعات طقس الجمعة

أما طقس بعد غدا الجمعة، فيتوقع خبراء الهيئة، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة.

السواحل الشمالية الغربية 20 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 13

الوجه البحري والقاهرة 22 11

جنوب سيناء والغردقة 24 14

شمال الصعيد 22 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 12