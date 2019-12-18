“الإسكان” تكشف عن قيمة منح تيسيرات غرامات تأخر سداد الأقساط

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كشفت وزراة الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية، عن قيمة منح تيسيرات في غرامات التأخير في سداد الأقساط على جميع الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، والأراضي والفيلات والوحدات الشاطئية، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، ويرصد موقع “مصر 365″، معلومات على حالات الإعفاء وآلية الاستفادة من تلك التيسيرات:

– على الشخص مقدم الإعفاء عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى لنفس الشخص بذات المدينة.

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– يقدم الإعفاء من كامل غرامات التأخير في حالة السداد لكامل المستحقات.

– يشترط أن يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة.

– يجب أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة المختص.

– يجب أن التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

– لا تسرى هذه التيسيرات على ما سبق سداده قبل الإعلان.

– الإعفاء من الغرامات تشمل الشقق السكنية والفيلات والأنشطة الإدارية.

– التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعليًا لأن المبنى تمت إقامته ومأهول بالسكان.

– الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، في حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات.

– الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، في حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات.

– الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، في حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات.