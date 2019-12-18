15 قرار غلق وتشميع للشقق المخالفة بمدينتي الشروق والسادات

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أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم شن حملة لتنفيذ 11 قرارا غلق وتشميع للوحدات السكنية المخالفة بمنطقة الإسكان الاقتصادي بالحي الأول والثاني، بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق والإدارات المعنية بجهاز المدينة.

وقال رئيس جهاز مدينة الشروق، في بيان له، إنه تم سحب عدادات الكهرباء لعدم تمكين مالكي الوحدات من استمرار المخالفة، بالإضافة لسحب قطعة أرض سكنية بالحي الثامن، في إطار حملة وقف والتصدي للمخالفات، وأوضح أن المخالفات في تغير النشاط من سكني لإداري بتلك الوحدات.

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وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، في بيانه، أنه سيتم اتخذا الإجراءات اللازمة والقانونية ضد المخالفين، ولن يتم تسليم الوحدات قبل إعادة الشئ لأصله، وعند تكرار المخالفة، سيتم سحب الوحدة.

وأهاب رئيس جهاز مدينة الشروق، بأصحاب الوحدات والأراضي السكنية عدم تغيير النشاط لتجنب التعرض للمسائلة القانونية، مشددا على أنه لن يتم التهاون في أية مخالفات بهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق، وذلك انطلاقاً من حرص الجهاز على المحافظة على الطابع العمراني المميز للمدينة.

على الجانب الآخر، تشهد مدينة الشروق، حملات لإزالة التعديات والمخالفات، وقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه تم تنفيذ 4 قرارات غلق وتشميع للبدرومات المخالفة، في المنطقة السكانية الثالثة، بمدينة السادات، مشيرا إلى أن تلك الحملات يتم تنفيذها بالتعاون بين شرطة التعمير والإدارات المعنية بجهاز المدينة، و تم إصدار تعليمات للإدارات المعنية بضرورة الاستمرار في المرور لرصد المخالفين، كما أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على الإشغالات والتعديات بالمدينة، حرصا على المنظر الحضاري.