تعرف على أسعار التصالح بمخالفات البناء في العجوزة

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أصدر محافظ الجيزة، قرارا بالقيم السعرية، للتصالح في مخالفات البناء بالمتر المسطح، في حي العجوزة، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته، ووفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح، والخاص بالوحدات الإدارية والتجارية والسكنية.

وصدر القرار، لتحديد القيمة السعرية، لمناطق “المهندسين- العجوزة- الحوتية – الصحفيين – الموظفين- ميت عقبة أ – ميت عقبة ب – أرض اللواء) وتراوحت ما بين 512 كحد أدنى إلى 2000 جنيه كحد أقصى للمتر التجاري، و ما بين 160 جنية كحد أدنى إلى 800 جنيه كحد أقصى للمتر الإداري، وما بين 128 إلى 640 جنيهًا للمتر السكني وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 مترًا فأكثر والشوارع الاقل من 20 مترًا وحتى 16 مترًا والشوارع الأقل من 16 مترًا.

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وشمل القرار، تحديد القيمة السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء ببعض الشوارع بنطاق حي العجوزة والتي تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها ،وهي: شارع جامعة الدول العربية -بكامل الشارع- وشارع 26 يوليو من كورنيش النيل ماراً بميدان سفنكس حتى تقاطعه مع شارع وادي النيل، وشارع 26 يوليو من شارع وادي النيل حتى شارع عبدالقادر الجدي، وشارع 26 يوليو من شارع عبدالقادر الجدي وحتى شارع السكه الحديد، وشارع السودان الجزء الواقع من جامعة الدول حتى شارع 26 يوليو.

وشارع السودان من شارع 26 يوليو حتى مبنى جراج إمبابة وشارع وادي النيل من شارع وادي النيل من تقاطعه مع شارع 26 يوليو حتى شارع الرشيد وشارع كورنيش النيل من شارع نوال حتى شارع 26 يوليو، وشارع كورنيش النيل من شارع 26 يوليو حتى ميدان الكيت كات، وأوضح القرارا، أن قيمة المتر المسطح، تتراوح مقابل التصالح التجاري بين 800 إلى 2000 جنيه، وما بين 300 إلى 1400 جنيه للغرض الإداري وما بين 250 جنيه إلى 1200 جنيه في الأغراض السكنية.