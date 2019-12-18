دورة تدريبية للواعظات الجدد بإعلام القاهرة

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تشهد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، دورة تدريبية للواعظات الجدد، والتي تنطلق الأحد المقبل، بالتعاون بين جامعة القاهرة، ووزارة الأوقاف، وتبدأ الدورة التدريبية بندوة تدت عنوان “دور المرأة في العمل العام وخدمة المجتمع”، يتحدث فيها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الندوة تناقش عدة قضايا، منها طرح الخطاب الديني بصورة عصرية وإعادة النظر به، وتقديم خطاب يتناسب مع متغريات العصر والزمان والمكان، وأيضا تقديم الفكر الإسلامي بصورة صحيحة، وذلك حرصا من إدراة الجامعة على تطوير العقل والوعي الديني، ودعم القضايا المجتمعية.

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وأضاف رئيس جامعة القاهرة، في بيان له، أن الدورة أيضا للتأكيد على مفاهيم التسامح، وقيم بناء الحضارة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مشيرا إلى أن اختيار جامعة القاهرة، وتحديدا لكلية الإعلام لانعقادها، يعكس اقتناع صانع القرار في مختلف المؤسسات بدور الجامعة وكلياتها في الإسهام بفاعلية في التفاعل مع مختلف القضايا.

وأكد “الخشت”، أن الواعظات، يحتجن للتسلح بمهارات الاتصال، وفهم الجمهور المستهدف، بالإضافة لبناء الرسالة، ومعرفة كيفية عرض القضايا المختلفة لخدمة الرسالة وإيصال المفاهيم الصحيحة، خاصة وأن كلية الإعلام تمتلك خبرات بشرية وأساتذة متخصصين لهم اسهامات في بناء الوعي، وطرح الرؤى بوسائل اقناعية علمية، وهو ما يسهم في بناء جيل واعد من الواعظات لهن دور مهم في خلق أجواء روحية وفكرية وعقلية وفق ضوابط علمية.

و قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام، إن الدورة التدريبية للواعظات الجدد، تتضمن الحديث حول مهارات الاتصال، وتوظيفها لخدمة قضايا المجتمع، وتبليغ الرسالة، ومقاومة أشكال التطرف، ومواجهة الفكر بالفكر، كما تقدم الدورة أطر نظرية ومنهجية مع تطبيقات عملية تمارسها المتدربات تحت إشراف أساتذة متخصصين بحيث تؤهلهم لممارسة أدوارهن ومعرفة خصائص الجماهير اللاتي يتفاعلن معهن لتتكامل الرؤى والأهداف لصالح بناء الإنسان المصري.