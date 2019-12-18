تعرف على آخر موعد لتقديم طلبات التصالح للعقارات المخالفة بالقاهرة

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قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنه أصدر كتاب دوري للتصالح في مخالفات البناء، ووجه نوابه للمناطق ورؤساء الأحياء بتوجيه الإنذارات والإخطارات اللازمة لأصحاب العقارات المخالفة التي ينظمها القانون رقم 17 لسنة 2019، والخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛ لضمان تنفيذ هذه الأحكام وسرعة الانتهاء من تصحيح وتقنين الأوضاع البنائية المخالفة.

وأكد المحافظ في كتابه الدوري، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع المرافق عن العقار المخالف، لإزالته وفقا للقانون، عند عدم تقدم أصحابه بطلبات التصالح عن المخالفات، وذلك بالمراكز التكنولوجية التي تجمع الطلبات لبحثها، في موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ إرسال طلب التصالح.

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وعند ثبوت تقديم أصحاب المخالفات لطلبات التصالح، وفقا للقانون، تقوم الجهات المختصة في الحي، بقطع المرافق عن العقار المخالف، وعدم اتخاذ أية إجراءات لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنه بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من البت في هذه الطلبات من جانب اللجان المختصة، على أن يعقب ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً وفقاً لنتائج وقرارات هذه اللجان وبما يتفق مع القوانين واللوائح.

وقال المحافظ، إن المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح وفقا للقانون، لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بداية من 7 يوليو 2019 وهو تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتنتهي في موعد غايته 8 يناير 2020، وطالب المحافظ رؤساء الأحياء بتقديم تقارير أسبوعية، بعدد طلبات التصالح المقدم، والطلبات الواردة للمراكز التكنولوجية في الأحياء وما تم اتخاذه بشأنها.