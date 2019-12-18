سيدة تضع 5 توائم بحالة جيدة في أسيوط.. “ولد و4 بنات”

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في واقعة غريبة من نوعها، وضعت سيدة 5 توائم بحالة صحية جيدة، بمستشفى ديروط العام، وقال الدكتور وليد عبدالبديع حسانين، أخصائي النساء والتوليد بمستشفى ديروط العام، إن السيدة وضعت مولد ذكر و4 مواليد إناث.

وأضاف الطبيب الذي أجرى العملية، أن السيدة تبلغ من العمر 23 سنة، من إحدي قرى مركز ديروط بمحافظة أسيوط، ووضعت التوائم في منتصف الشهر الثامن، بعد أن استقبلتها المستشفى، وكانت تظهر عليها أعراض الولادة، وتم إجراء جراحة قيصرية لها، بمشاركة فريق طبي، تألف من الدكتور ياسر محمد عبدالمالك، أخصائي التخدير بمستشفى ديروط، والدكتور محمد الشيخ، أخصائي الأطفال.

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وقال الطبيب، إن هذا هو الحمل الثاني للسيدة، بعد أن حملت للمرة الأولى وكانت ترغب في الجمل مرة ثانية، فتناولت العديد من المنشطات، التي تساعد على تنشيط البويضات، وتم الحمل في 5 توائم، ووضعتهم السيدة، وجميعهم في حالة صحية جيدة، مشيرًا إلى أن التوائم الخمسة حجمهم يتراوح من كيلو و800 جرام إلى 2 كيلو جرام.