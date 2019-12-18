225 مشروعا في المنطقة الاستثمارية بالصف.. تفاصيل وشروط الحجز

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أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنشاء وطرح المنطقة الاستثمارية بمدينة الصف وبها 225 مشروعًا، منقسمين بين 204 وحدات حرفية و21 معرضًا، كامل التشطيب والمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات وإنترنت، بمساحات مختلفة تتراوح بين 30 مترا مربعا وحتى 300 متر مربع للورشة الواحدة، على أن تُصدر لها الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، شروط التقدم، والأوراق المطلوبة.

شروط التقدم

تتاح كراسة الشروط والمواصفات بمكتب إدارة المناطق الاستثمارية بمركز خدمات المستثمرين في 3 شارع صلاح سالم القاهرة، نظير مبلغ قدره 200 جنيه تسدد نقدًا ولا تسترد، ويفتح باب شراء كراسة الشروط ابتدءًا من أمس الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، وحتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، وآخر موعد لتلقي العروض الأربعاء 15 يناير 2020.

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الحجز

يمكن تقديم طلبات الحجز، عبر الموقع الإلكتروني www.investinegypt.gov.eg، أو من خلال مركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، على أن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذي سيتم إقامته والمستندات والأوراق المطلوبة والواردة بكراسة الشروط، للتقديم إلكترونيًا أو تسلم باليد من خلال تلك المقار.

يمكن التقدم لأكثر من وحدة صناعية بحسب المساحات المعلنة، ويتم المفاضلة طبقًا للنقاط التنافسية والمحددة داخل كراسة الاشتراطات، كما يتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد وفقًا للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط.

جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلا حتى 10 ملايين جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، ويتاح التمويل لأصحاب المصانع المنطبق عليهم الشروط والضوابط المعتمدة لمدة تصل إلى 6 سنوات بفترات سماح تصل إلى عام كامل يجرى خلاله سداد الفوائد المستحقة.