محافظ القاهر يتسلم الدفعة الثانية من أتوبيسات الغاز الطبيعي ويعلن عن أسعار التذاكر

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تسلمت محافظة القاهرة الدفعة الثانية من الأتوبيسات المتعاقد عليها التي تعمل بنظام الغاز الطبيعي، وصرح وزير التنمية المحلية إلى أن الأتوبيسات تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي تعمل على مكافحة التلوث البيئي، خصوصاً أن تلك الأتوبيسات تعمل على خفض نسبة التلوث إلى 30% التي تزيد خطورتها على صحة المواطنين بسبب انبعاثات عوادم السيارات والأتوبيسات.

عرض برنامج “صباحك مصري” تقرير خاص عنه استلام محافظ القاهرة للدفعة الثانية من أتوبيسات هيئة النقل العام بالمحافظة التي تعمل بالغاز الطبيعي، وأوضح التقرير أن الأتوبيسات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي في المحافظة قد تم تثبيت سعر التذكرة فيها عند قيمة 5 جنيهات.

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صرح وزير التنمية المحلية إن أتوبيسات هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء تكافح التلوث البيئي بنسبة تصل إلى 30% للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من التلوث الجوي الناتج عن عوادم السيارات.

أسعار تذاكر الأتوبيسات الجديدة التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي

وأوضح محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، أنه خلال فترة زمنية تصل إلى شهر تقريباً سوف تستكمل محافظة القاهرة العمل على تشغيل ما يقرب من 125 أتوبيس يعملون جميعاً بالغاز الطبيعي بتكلفة التذكرة تصل إلى 5 جنيهات، بينما الأتوبيسات التى تعمل بـ الكهرباء سوف تكون تكلفة التذكرة بها 10 جنيهات.

وكشف محافظ القاهرة، خلال تقرير الذي تم إذاعته عبر برنامج “صباحك مصري” الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “MBC مصر”، عن تعميم استخدام كافة الأتوبيسات التى تعمل بالطاقة الكهربائية خلال العامين القادمين من أجل الحد من تلوث الهواء للحفاظ على صحة المواطنين.

يذكر أن وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، قد قاما باستلام الدفعة الثانية من الأتوبيسات التي تعد صديقة للبيئة ولا تعمل على تلوث الجو، وحيث أن تلك الأتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي يصل عددها إلى 20 أتوبيساً من إجمالي 121 أتوبيساً، التي قد تعاقدت عليها هيئة النقل العام، وبذلك يصبح عدد الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعي يقرب من 30 أتوبيساً جديداً.

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