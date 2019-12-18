حقيقة زيادة أسعار التذاكر بعد افتتاح محطتي النزهة وهشام بركات

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صرح مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق، عن تأكيده لعدم زيادة أسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق، بالتزامن مع افتتاح محطة هشام بركات، ومحطة النزهة خلال المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بمنطقة مصر الجديدة خلال أواخر شهر ديسمبر الراهن لعام 2019، وأشار إلى أنّ أسعار تذاكر مترو الأنفاق كما هي دون إدراج أي زيادة عليها، وشدد على عدم تحريكها.

وأوضح المصدر المسؤول، أنّ الخط الثالث لمترو الأنفاق يقدم خدمة على الطراز الأوروبي بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة لجميع مرتادي مترو الأنفاق، وتابع حديثه أنّ الأيام القليلة القادمة سوف تشهد إجراء اختبارات وتجارب فعلية من أجل بدء تشغيل تجريبي لقطارات مترو الأنفاق، دون وجود أي الركاب خلال المراحل الأولى، حتى يتم التأكد من سلامة المحطات، وجودة كافة القطارات قبل افتتاحها المحطات الجديدة بشكل رسمي أمام الركاب.

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ولفت المصدر إلى تركيب ماكينات “TVM” من أجل استخراج تذاكر المترو بطريقة أوتوماتيكية بالمحطتين الجدد، التي يستخدمها الراكب من أجل استخراج تذاكر المترو بطريقة آلية، بدلا ً من اللجوء إلى الوقوف أمام الشبابيك المخصصة لصرف تذاكر المترو، من أجل تسهيل الإجراءات على الركاب خلال عملية شراء تذاكر المترو والعمل على تقليل حالة الزحام أمام شبابيك بيع التذاكر في المحطات، تلك الماكينات أشبه بـ ماكينات “ATM” الخاصة بالبنوك، ويمكن لراكب المترو أن يقوم باستخراج تذاكر المترو رحلة المترو الواحدة أو شحن الكارت الذكي المحمل عليه الاشتراكات الخاصة بالمترو أو المستخدم كمحفظة نقود من أجل استقلال المترو بديلاً عن الحصول على التذاكر الورقية.

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