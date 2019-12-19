درجات الحرارة اليوم الخميس 19/12/2019 في مصر والدول العربية

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب الصعيد والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

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وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، في القاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم.

درجات الحرارة اليوم الخميس بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 11 22

شبين الكوم 11 21

طنطا 11 21

دمنهور 11 20

الإسكندرية 11 21

بلطيم 11 20

مطروح 12 19

بورسعيد 14 21

دمياط 16 21

الزقازيق 12 21

الإسماعيلية 10 22

السويس 10 21

العريش 11 20

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 14 25

مرسى علم 16 25

الفيوم 10 22

بني سويف 10 22

المنيا 09 22

أسيوط 08 21

سوهاج 09 22

قنا 09 24

الأقصر 09 25

أسوان 11 26

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 30

المدينة 10 22

الرياض 07 16

المنامة 18 20

أبو ظبي 18 24

الدوحة 17 21

الكويت 08 20

دمشق – 02 16

بيروت 15 21

عمان 03 15

القدس 06 16

غزة 10 21

بغداد 07 19

مسقط 21 26

صنعاء 05 21

الخرطوم 17 30

طرابلس 11 20

تونس 10 18

الجزائر 11 17

الرباط 14 20

نواكشوط 17 29