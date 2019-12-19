الأرصاد تحذر من الشبورة وتنصح بمتابعة النشرات الجوية

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس مستقر اليوم الخميس، ويمكن قضاء عطلة نهاية الأسبوع في طقس معتدل، فدرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لكنها باردة خلال فترات الليل، وقال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فارق الدرجات بين ساعات النهار وساعات الليل يصل لـ10 درجات، كما أن الملاحة البحرية معتدلة سواء في البحرين الأحمر والمتوسط.

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، تجنبا للتعرض لنزلات البرد، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار، محذرا من الشبورة المائية في الصباح بالطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والتي تحجب الرؤية في الساعات الأولى من الصباح، وعلى السائقين القيادة بحذر.

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وقال “شاهين”، إن الشبورة المائية الكثيفة، تتكون صباحا على الطرق السريعة والزراعية والسواحل الشمالية والطرق المؤدية إلى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد والتي تتكون بعد الفجر وتستمر حتى العاشرة صباحا، مع ضرورة اتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى.

وتتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة ما بين 21 -22 درجة وتصل لـ 23 درجة على شمال الصعيد، ومن 25 – 26 درجة مئوية على جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أنه من الوارد وجود تقلبات جوية مع بداية فصل الشتاء والذي يبدأ جغرافيا يوم السبت المقبل 21 ديسمبر الجاري.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب الصعيد والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.