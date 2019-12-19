وظائف بشركة أغذية برواتب تصل لـ2000 جنيه.. إليك التفاصيل

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أعلنت مبادرة “مصر تعمل” عن وظائف شاغرة بشركة للصناعات الغذائية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأوضحت أن مكان الشركة يقع في الكيلو 31 طريق مصر إسكندرية الزراعي بمركز طوخ بالقليوبية، وتطلب العديد من التخصصات في وظائف مختلفة، والتي يستعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية، ويعرض أيضا شروط التقدم للوظائف المتاحة.

وظيفة مدير جودة

تطلب الشركة مديرا لمراقبة جودة الانتاج ومتابعة الانتاج التام، واستلام الخامات.

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الشروط

ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس زراعة، والوظيفة للذكور فقط دون الـ40 عاما، كما يشترط أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات بمجال الأغذئية، وسيتم تحديد الراتب بحسب الخبرة، وتبدأ مواعيد العمل في تمام الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 5 مساء، كما توفر الشركة تأمينات اجتماعية للمتقدمين.

وظيفة مراقب كاميرات وسائقين

كما تطلب الشركة مراقب كميرات للعمل على متابعة الكاميرات، وعمل تقارير يومية بالمخالفات، ومتابعة زوايا الكاميرات، وسائقين أيضا.

الشروط

ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، والوظيفة متاحة للذكور فقط، كما يشترط أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات بمجال الأغذئية، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عام، ويصل المرتب إلى 2000 جنيه في الشهر، والعمل بنظام الورديات والاجازة يوم الجمعة، كما توفر الشركة للموظفين تأمين اجتماعية.

عامل إنتاج وفني قفل غطاء صاج وفني غلاية

الشروط

الوظيفة للذكور فقط، ويشترط أن يكون المتقدم يجيد القراءة والكتابة، وألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما، ويضل الراتب إلى 1600 جنيه، ومواعيد العمل تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساءً والإجازة يوم الجمعة، كما توفر الشركة تأمينات اجتماعية للموظفين

التقدم للوظائف المتاحة

ويمكن التقدم للوظائف المتاحة، من خلال ملأ الاستمارة المتاحة على الصفحة الرسمية لـ”مصر تعمل”، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.