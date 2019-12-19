خروجة الويك إند.. ستاند أب كوميدي في مصر القديمة ومعرض أعمال يدوية بالزمالك

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يومي الجمعة والسبت إجازة لمعظم الموظفين والعاملين، فيسعون للبحث عن أفكار أو حفلات وفعاليات لقضاء “ويك إند” مميز لكسر روتين العمل والبعد عن الضغوطات، والعودة للعمل مرة أخرى ببداية الأسبوع بطاقة إيجابية، وبدء روتين العمل مجددا دون الشعور بالملل.

ويستعرض “مصر 365″، في السطور التالية، أبرز الحفلات والفعاليات، وأيضا أفلام السينما، لقضاء “ويك إند” مميز وممتع.

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حفل محمد سعيد

يقدم الفنان محمد سعيد، حفلا بقاعة النهر في ساقية الصاوي، في تمام الساعة السابعة مساء، وسعر التذكرة 57 جنيهًا.

ستابد أب كوميدي

يقدم الحزب الكوميدي، ستاند أب كوميدي، في درب 1718 بمصر القديمة، في تمام الساعة الثامنة مساء، وسعر التذكرة 75 جنيهًا.

عرض المرتزقة

يعرض العرض المسرحي المرتزقة، على مسرح حقوق القاهرة، في تمام الساعة الخامسة مساء.

معرض أعمال يدوية

معرض الشتاء للأعمال اليدوية، بأتيليه القاهرة بالزمالك، من الساعة 12 مساء حتى 8 مساء.

ويعرض بدرو العرض المصرية، فيلم الرعب “بيت ست”، ويقدم لكم موقع “مصر 365″، أماكن عرضه

فيلم الرعب بيت ست

الفيلم يعرض في سينمات: أمريكانا بلازا، صن سيتي، كوزموس، الحرية، دنيا بنها، مول مصر، سيتي سنتر، رنيسانس السويس، جالكسي، داندي مول، سيني بلكس جرين بلازا، الهرم، دريم لاند، داون تاون، جولف سيتي، سيتي ستارز، بوينت 90، أمير، كيروسيز، جلاكسي سينبلكس مول العرب، بورتو كايرو،، كايرو فستيفال سيتي، وسيتي سنتر.

يدور الفيلم في إطار من الرعب، حول إعادة جثمان الملك “ست نخت” إله الشر عند قدماء المصريين للحياة مرة أخرى، لكي يسيطر على البشرية، ويسيل كثير من الدماء لذلك، والفيلم من بطولة مارغو حداد، طارق عبيد، رانيا الخطيب، نيجار محمد، سلمى الديب، مصطفى عبدالسلام، ومخرج الفيلم أحمد عادل عقل.