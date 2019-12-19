قرار رئاسي بتخصيص قطعتي أرض بالروبيكي لإقامة منطقة لدباغة الجلود

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا رقم 617 لسنة 2019، لاستبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2018، ويعاد تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الروبيكي بمحافظة القاهرة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة، ومساهمة الهيئة بتلك الأصول كحصة عينية في شركة إدارة مشروع الروبيكي، شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، كما أصدر الرئيس قرارا بمنح العديد الأوسمة للاعبين واللاعبات والمدربين المحققين إنجازات على المستوى العالمي والقاري.

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وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 616 لسنة 2019، والذي ينص على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة ناحية قرية بني غالب – محافظة أسيوط، بمساحة 0.99 فدان، تعادل 4193 مترا، طبقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة مجمعات استهلاكية، ونشر القرار بالجريدة الرسمية.