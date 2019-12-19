تصدير 6 آلاف طن من أسماك البلطي للإمارات والكويت

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ذكر تقرير صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه تم تصدير ما يقرب من 6 آلاف طن من أسماك البلطي إلى دولتي الإمارات والكويت، خلال عام 2019.

وأضاف التقرير أن كميات الأسماك المصدرة لم يتم رفض أي كمية أو رسالة منها، وهذا دليل على سلامة وجودة الإجراءات البيطرية، واتباع الأساليب والالتزام بالتعليمات المقررة عند النقل والتصدير.

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وأوضح التقرير، أنه تم اعتماد 18 منشأة لتصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبى، واعتماد 10 منشآت لتصدير الأسماك إلى الدول العربية أيضا، بالإضافة إلى 8 منشآت لتصدير الاستاكوزا إلى أمريكا ودول شرق آسيا وبعض من دول الاتحاد الأوروبى.

ويأتي ذلك، في إطار تنفيذ خطة مصر لفتح أسواق خارجية للصادرات المصرية من الأسماك، وتأكيدا لتطبيق مصر منظومة معايير الجودة في إنتاج وتداول الأسماك لأغراض الاستهلاك المحلي والتصدير، والعمل على زيادة الصادرات المصرية من مختلف أنواع الأسماك، والتي أدت هذا العام إلى فتح تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي.

الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قالت في تصريحات سابقة، إن الشركات المصرية حصلت على رخصة استيراد أسماك ومأكولات بحرية طازجة من مصر للمملكة الأردنية الهاشمية عن طريق ميناء العقبة، كما قامت وزارة الزراعة بمساعده المنشئات المصرية الحصول على موافقة وزارة الزراعة الأردنية منح رخص الاستيراد لأسماك الكارب والبلطي من المنشئات المعتمدة والتي قام بزيارتها وفد فني من الأردن، منها مشروع بركة غليون ومزارع القطاع الخاص، وكذلك البنية التحتية بوزارة الزراعة من أطباء وباحثين ومعامل معتمدة دولية التي تضمن سلامة الإنتاج.