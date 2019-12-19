الصحة تعلن 3 أنواع أنفلونزا شائعة.. أخطرهم الموسمية

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حالة من القلق تسيطر على الأمهات بسبب انتشار العديد من الأخبار حول إصابة العديد من طلاب المدارس بأنفلونزا الخنازير، خوفا على أبنائهم، وينشر موقع “مصر 365″، تقرير الموقف القومي لرصد الأنفلونزا بمصر الصادر عن وزارة الصحة والسكان، والذي يكشف انتشار 3 أنواع من الأنفلونزا في البلاد منذ 2016 حتى الأشهر الأخيرة من 2019، وتحديدا حتى 28 سبتمبر الماضي، وأكثرها خطورة هي الأنفلونزا الموسمية.

وأشار التقرير، إلى أن قوائم فيروسات الأنفلونزا المنتشرة بمصر كلا من نوعية a/h3، و نوعية flu b، وa/pdm09h1n1، وأظهر التقرير وجود نوع من الإنفلونزا المزدوجة التي قد تصيب الفرد، وأخطرها هي الأنفلونزا الموسمية.

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وذكر التقرير، أن مصر سجلت 3 حالات إصابة فقط للبشر بمرض إنفلونزا الطيور خلال 2017، بينما سجّلت الصين أول حالة إصابة بشرية بالسلالة الجديدة “إتش 7 إن 4″، من فيروس إنفلونزا الطيور لامرأة في إقليم ساحلي بشرق البلاد لكنها تعافت، وتتزايد حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور في فصل الشتاء.

وقالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة ترصد أي تحوّر في فيروسات الإنفلونزا، وبينها السلالة الجديدة من “إنفلونزا الطيور”، موضحًا أنّهم تابعوا أول إصابة بشرية بالسلالة الجديدة من المرض، المعروفة بـ”إتش 7 إن 4″، والسلالة الجديدة من الفيروس المسبب لـ”إنفلونزا الطيور” H7N4 “إتش 7 إن 4” تختلف عن السلالة “إتش 7 إن 9” من فيروس إنفلونزا الطيور، الأكثر شيوعا، وحال انتقال المرض للإنسان، فإنّ تناول عقار “التاميفلو” خلال أول 48 ساعة من الإصابة يعطي نتائج إيجابية للغاية.