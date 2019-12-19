شبورة كثيفة لمدة 72 ساعة.. والأرصاد: “سوقوا بحذر”

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أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة كثيفة مستمرة لمدة 72 ساعة، بالطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تعمل على عدم الرؤية في الساعات الأولي من الصباح.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة كثيفة وتمتد لـ72 ساعة المقبلة، مطالبا السائقين القيادة بحذر والالتزام بتعليمات المرور، تفاديا لوقوع الحوادث على الطرق، مؤكدا أن الشبورة كثيفة وتصل لحد الضباب على بعض الطرق.

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وأضاف مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف على شاشة dmc، أنّ الشبورة تغطي أنحاء الجمهورية كافة وتمتد حتى شمال الصعيد، شارحا أنّ درجات الحرارة تستمر حول المعدل الطبيعي لها حتى نهاية الأسبوع، كما أن الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل لـ10 درجات، في بعض المدن.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب الصعيد والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.