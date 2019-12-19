خبراء: انخفاض الدولار أمام الجنيه لن يخفض الأسعار

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توقع العديد من المصريين انخفاض في أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة، على خلفية ارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال الآونة الأخيرة، بعدما كسر سعر الجنيه أمام الدولار حاجز الـ16 جنيها، للمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات بعد قرار تعويم الجنيه، لكن آراء متباينة رجحت عدم انخفاض الأسعار.

يوضح أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في الغرف التجارية، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه يساهم في خفض أسعار السلع خاصة المستوردة بنفس النسبة، مضيفًا لكنه على المستوى العملي لن يكون مؤثرا كون ذلك التراجع في سعر الدولار يكون على فترات طويلة، ما يجعله تراجع غير مؤثر في تكلفة الإنتاج، وبالتالي لا تنعكس على أسعار السلع.

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وأضاف أن أسعار السلع مرتبطة بتكلفة إنتاجها موضحًا أن التراجع 25 قرشا على مدى شهور أو 1.5 جنيه في العام في سعر الدولار لا يعد مؤثرا في التكلفة الإجمالية للتصنيع سواء في السلع المستوردة والتي تتحمل تكلفة نقل ورسوم، أو السلع المصنعة محليا التي تستورد مواد خام.

وأكدت أمنية الحمامي المحللة المالية في القطاع الاستهلاكي في بنك استثمار “نعيم”، أن أسعار السلع لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، موضحة أن القوة التي اكتسبها الجنيه أمام الدولار تعد فرصة للشركات التي تستورد مواد خام لتقليل تكلفة الإنتاج وأبرز هذه الشركات قطاع المنتجات الغذائية، لكنها على الرغم من ذلك لن تقلل أسعارها.

وأوضحت الحمامي، أن تراجع تكلفة الإنتاج على الشركات بفضل انخفاض الدولار، سيمكنها من تعديل هوامش الربح التي انخفضت خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج سواء المواد الخام أو المدخلات الأخرى، مشيرة إلى أن المستهلكون تعودوا على الأسعار الحالية للمنتجات، وهذا يعد حافزا للشركات للإبقاء على أسعارها الحالية، لكن على المدى الطويل، قد يساهم تراجع الدولار في تقليل معدل زيادة الأسعار في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية، وتراجع الدولار سيساهم في تقليل نسبة زيادة الأسعار الفترة المقبلة.

وقال يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرفة التجارية، أن تراجع الدولار أمام الجنيه، من شأنه التأثير على أسعار السلع المستوردة، مضيفا أن هذا التراجع لا يظهر بشكل آني وتلقائي في هذه السلع لكنه يأخذ وقتًا، ويظهر بشكل أوضح في السلع المعمرة مثل الثلاجات والغسالات مثلا، فقد نلاحظ استقرار أسعارها أو انخفاض بعض الأنواع، موضحا أنه على مستوى أسعار السلع المحلية فتكلفة الإنتاج بشكل عام مازالت مرتفعة، ما يحول دون تخفيض أسعار المنتجات حتى مع تراجع الدولار أمام الجنيه.

وأوضح فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية في غرفة القاهرة التجارية، أن سعر الدولار أمام الجنيه يتراجع بمعدل بطيء، الأمر الذي يصعب انعكاسه بشكل تلقائي على الأسعار، لأنه في السلع المستوردة، هناك دورة استيراد 3 شهور، وحال استمر الدولار في حالة هبوط بالطبع ستتأثر الأسعار على المدى الطويل.

وأضاف أن تراجع الأسعار لن يتم فقط بهبوط الدولار، لكنه يستلزم اتخاذ إجراءات أخرى لإنجاح مبادرات التجار والمصنعين التي يسعى الاتحاد العام للغرف التجارية تطبيقها برعاية رئاسة الجمهورية، موضحا أن هذه الإجراءات يجب أن تتضمن تتضمن مراجعة قرارات وزارة التجارة الصناعة فيما يتعلق بترخيص المخازن والفحص المسبق، وتسجيل المصانع بالنسبة للمستوردين وغيرها، إضافة إلى إعادة النظر في هذه القرارات بما يسهل الاستيراد ويخفض التكلفة الإجمالية له سيساعد في خفض الأسعار النهائية للمستهلك بشكل مستدام.

انخفاض

وكانت أسعار الدولار شهدت تراجعا ملحوظا أمام الجنيه يوم الاثنين الماضي، حيث كسر سعر الشراء بشكل مفاجئ حاجز الـ 16 جنيها ووصل متوسط السعر في البنوك إلى أدنى مستوى له منذ نهاية فبراير 2017.