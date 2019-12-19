الخارجية تناشد المواطنين المسافرين إلى السعودية بتناول تطعيم الالتهاب السحائي

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ناشد السفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، المواطنين المسافرين من جمهورية مصر العربية إلى الأراضي السعودية من البالغين والأطفال والذين تزيد أعمارهم عن عامين بتناول تطعيم الالتهاب السحائي.

وصرح مساعد الوزير في بيان صحفي صادر اليوم، الخميس، أنه يجب الحصول على شهادة تطعيم سارية قبل موعد السفر بعشرة أيام، حيث أنّ هذه الخدمة متوافرة بجميع مكاتب التطعيم الدولية بالجمهورية.

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كما ناشدت الخارجية المواطنين ضرورة الالتزام بهذه التعليمات قبل السفر إلى الأراضي السعودية.