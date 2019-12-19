الرئيس السيسي يتسلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين.. اليكم تفاصيلها

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قام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم باستقبال الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم رسالة من الدكتور عصام بن سعيد أرسلها له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تضمنت الرسالة تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على جميع الأصعدة، فضلًا عن مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاي مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

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وأضاف “راضي” أنّ الرئيس وصّى بنقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مشيرًا إلى العلاقة الأخوية التي تجمع بين البلدين نظرًا لما تمثله من أساس الاستقرار في المنطقة العربية، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات التي تواجهها.

وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس السيسي عن تطلع بلاده لاستمرار تطوير التعاون والتشاور البناء بين البلدين بمختلف المجالات، واستثماره لتحقيق المصلحة المشتركة بين الشعبين المصري والسعودي وتدعيم علاقات التضامن العربية.