أمطار غزيرة تصل لحد السيول.. الأرصاد الجوية تعلن موعد بدء الشتاء رسمياً

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صرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد بداية فصل الشتاء للعام الراهن 2019 جغرافياً بالدولة المصرية، كما أعلن خبراء الهيئة عن حالة الطقس خلال موسم الشتاء الراهن، وأوضح الخبراء أن بداية فصل الشتاء سوف تكون بعد مرور غداً الجمعة الموافق 20 من شهر ديسمبر الراهن الذي يعد آخر أيام فصل الخريف، ليبدأ فصل الشتاء بعد غداً السبت الموافق 21 من شهر ديسمبر الراهن لعام 2019.

حالة الطقس خلال فصل الشتاء 2020

وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ فصل الشتاء الراهن سوف تشهد البلاد انخفاضاً ملحوظاً بدرجات الحرارة، وسوف تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة في معظم الأحيان، وتقل عدد ساعات سطوع الشمس، ويتخلل تلك الظواهر الجوية حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بسبب التغييرات المناخية.

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أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بالنسبة لسقوط الأمطار خلال فصل الشتاء الراهن، فإن البلاد سوف تشهد سقوط أمطار متوسطة تكون خلال بعض الأوقات رعدية وغزيرة، وخصوصاً على المدن والمناطق المطلة على السواحل الشمالية للدولة المصرية، وتمتد إلى مدن ومحافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة الكبرى، على مدن القناة، وبعض من المدن والمناطق في شمال الصعيد، وقد تصل الأمطار في بعض الأحيان لحد السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

متوسط درجات الحرارة بمصر خلال موسم الشتاء 2020

محافظة القاهرة والوجه البحري، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 19 و23 درجة مئوية.

المدن والمناطق المطلة على السواحل الشمالية، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 19 و20 درجة مئوية.

المناطق الجنوبية للبلاد، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 23 و27 درجة مئوية.

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