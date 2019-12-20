الحكومة تنفي شائعة تعرض كوكب الأرض لـ3 أيام من الظلام

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ذكر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد حول تعرض كوكب الأرض لثلاثة أيام من الظلام، بنهاية شهر ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مطالبا بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، تداولوا أنباء حول تعرض كوكب الارض لثلاثة أيام من الظلام، بسبب عاصفة شمسية كبيرة، فتواصل المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء مع المعهد القومي للبحوث الفلكية للوقوف على حقيقة الموضوع، والذي أكد أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

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وأصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانا، أكد خلاله، أن هذه الشائعات تتردد كثيرا مع نهاية كل عام وبداية عام جديد، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي ظواهر غير طبيعية حتى الآن، مُشيراً إلى أن العواصف الشمسية ليس لها أي علاقة بإظلام الكوكب، وذلك لكونها ظواهر كونية طبيعية ليس لها تأثير خطير على كوكب الأرض.

وأوضح المعهد في بيانه، أنه يرصد من خلال المراصد المغناطيسية له في مدينتي الفيوم وأسوان، المجال المغنطيسي للأرض باستمرار وعلى مدار الساعة، لرصد أي ظواهر غير طبيعية، ومنها العواصف الشمسية والعواصف المغناطيسية، وحتى الآن لم يرصد المعهد أي ظاهرة غير طبيعية، فالتوهجات الشمسية تحدث ضمن دورة معروفة متكررة للشمس، يسببها اصطدام جسيمات عالية الطاقة بالأرض، وهذه الجسيمات تتكون من مليارات الأطنان من الغاز ومواد أخرى تنطلق في الفضاء.

وأضاف البيان، أن وصول الجسيمات المشحونة جراء هذه الانفجارات إلى الغلاف الجوي العلوي لكوكب الأرض هو الذي يتسبب في حدوث “ظاهرة الشفق القطبي”، وهي ظاهرة ليست نادرة، لافتاً إلى أن النشاط الشمسي قد بلغ ذروته في عام 2013، وشهد كوكب الأرض ظاهرة الشفق القطبي.

وطالب المعهد القومي للبحوث الفلكية بنهاية البيان من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين بالمواقع الإخبارية، بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات، منعا لإثارة القلق لدى المواطنين، وعند وجود شكاوى أو استفسارات يمكن التواصل مع الجهات المسؤولة لعدم نقل أخبار غير صحيحة، أو تداول شائعات تؤثر سلبا على مصلحة الوطن.