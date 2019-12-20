الوزراء ينفي بيع الحكومة لأصول شركة الغزل والنسيج في مزاد علني

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نفى مركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تردد حول اتجاه الحكومة لبيع أصول وممتلكات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري، وأكد أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، أنباء حول اتجاه الحكومة لبيع أصول وممتلكات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري، فتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لبيع أصول وممتلكات الشركة.

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وأوضحت وزارة قطاع الأعمال في بيان لها، أن المزاد العلني المُقرر عقده يوم 25 ديسمبر الجاري، يهدف لبيع معدات وآلات قديمة يعمل بعضها منذ عام 1958، وذلك استعدادًا لاستقبال الماكينات والمعدات الحديثة في إطار خطة التطوير التي تقوم بها الوزارة بقطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية بنحو 350%، والتحول إلى الربحية في هذه الشركات التي تعاني من الخسائر على مدار سنوات ماضية بما ينعكس إيجاباً على العاملين الذين يمثلون أحد أهم عناصر التطوير.

وتابع البيان، أنه يتم حاليا، تنفيذ خطة شاملة، لتطوير قطاع الغزل والنسيج، لتكون خطة غير مسبوقة، بتكلفة تقدر بنحو21مليار جنيه، والتي تشمل توريد معدات وماكينات جديدة وتحديث البنية التحتية للمصانع، وتخصيص نحو 700 مليون جنيه لتدريب وتأهيل العاملين، ورفع مهاراتهم وقدراتهم، فضلاً عن إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية.

وناشدت وزارة قطاع الأعمال في نهاية البيان، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين بالمواقع الإخبارية، بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات، منعا لإثارة القلق لدى المواطنين، وعند وجود شكاوى أو استفسارات يمكن التواصل مع الجهات المسؤولة لعدم نقل أخبار غير صحيحة، أو تداول شائعات تؤثر سلبا على مصلحة الوطن.