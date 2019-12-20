تعرف على الأسعار الجديدة لاشتراكات النقل العام بالقاهرة الكبرى

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ينشر موقع “مصر 365″، أسعار الإشتراكات الجديدة بالأتوبيسات، بعدما انتهت هيئة النقل العام بالقاهرة من وضع الأسعار الجديدة لاشتراكات الطلاب والجمهور على خطوط أتوبيسات الهيئة في القاهرة الكبرى بالنسبة لجميع الخطوط، والتي نعرضها لكم في السطور التالية.

الأسعار الجديدة للجمهور

قيمة الاشتراكات للجمهور على خطين 120 جنيهًا للاشتراك الشهري، و350 جنيهًا للاشتراك ربع السنوي 3 أشهر، و675 جنيهًا للاشتراك نصف السنوي 6 أشهر، و1300 جنيه للاشتراك السنوي.

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قيمة الاشتراكات للجمهور على 4 خطوط 235 جنيهًا للاشتراك الشهري، و690 جنيهًا للاشتراك ربع السنوي 3 أشهر، و1350 جنيهًا للاشتراك نصف السنوي 6 أشهر، و2600 جنيه للاشتراك السنوي.

قيمة الاشتراكات للجمهور على جميع خطوو الهيئة إلى 295 جنيهًا للاشتراك الشهري، و875 جنيهًا للاشتراك ربع السنوي 3 أشهر، و1690 جنيهًا للاشتراك نصف السنوي 6 أشهر، و3250 جنيهًا للاشتراك السنوي.

الأسعار لكبار السن والمعاقين

قيمة الاشتراكات لكبار السن والمعاقين على خطين 100 جنيه للاشتراك الشهري، 285جنيهًا للاشتراك ربع السنوي 3 أشهر، و550 جنيهًا للاشتراك نصف السنوي 6 أشهر، و1070 جنيهًا للاشتراك السنوي.

قيمة الاشتراكات لكبار السن والمعاقين على 4 خطوط 195جنيهًا للاشتراك الشهري، و575 جنيهًا للاشتراك ربع السنوي 3 أشهر، و1110 جنيهات للاشتراك نصف السنوي 6 أشهر، و2135 جنيهًا للاشتراك السنوي.

قيمة الاشتراكات لكبار السن والمعاقين على جميع خطوو الهيئة إلى 245 جنيهًا للاشتراك الشهري، و720 جنيهًا للاشتراك ربع السنوي 3 أشهر، و1390 جنيهًا للاشتراك نصف السنوي 6 أشهر، و2660 جنيهًا للاشتراك السنوي.

الأسعار للطلبة

قيمة الاشتراكات للطلبة على خطين 80 جنيهًا للاشتراك الشهري، و230 جنيهًا للاشتراك ربع السنوي 3 أشهر.

قيمة الاشتراكات للطلبة على 4 خطوط 155 جنيهًا للاشتراك الشهري، وبلغت قيمة الاشتراك على كل الخطوط 195 جنيهًا للاشتراك الشهري، و580 جنيهًا للاشتراك ربع السنوي 3 أشهر.