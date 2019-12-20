الصحة: لا توجد حالات إصابة بأنفلونزا الخنازير بين طلاب المدارس

Advertisements

ذكر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد حول إصابة عدد من طلاب المدارس بأنفلونزا الخنازير، مؤكدا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وتداولت عدد من المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول إصابة عدد من الطلاب بأنفلونزا الخنازير، فتواصل المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، للوقوف على حقيقة الأمر، والتي أكدت أنه لا صحة لما تم تداوله، وأنها شائعات لا أساس لها من الصجة.

Advertisements

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أنه لم يتم رصد أي حالات وبائية من أي نوع في مدارس الجمهورية، وأن الوضع الصحي لطلاب المدارس آمن تماماً، مُؤكدةً أن حالات الإصابة بالأنفلونزا في مصر هي حالات إصابة بفيروس أنفلونزا موسمية شائعة ولا تتخطى كونها نزلات برد عادية، وأن منظمة الصحة العالمية أكدت أن هذا الفيروس لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات احترازية خاصة حياله، حيث تحتاج الحالات إلى الراحة والتغذية الجيدة والعلاج الطبي المعتاد.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه تم تكليف فريق من قطاع الطب الوقائي، ومديرية الشؤون الصحية، فور استلام تقرير من مدرستين بالقاهرة، يفيد بوجود حالتين أنفلونزا، وتم التوجه للمدرستين، وسلم الفريق بروتوكول الإنفلونزا الموسمية لكل من المدرستين، وعمل التوعية الصحية اللازمة لكل من المُدرسين والطلبة وأولياء الأمور المتواجدين أثناء زيارة الفريق.

وناشدت وزارة الصحة في نهاية البيان، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين بالمواقع الإخبارية، بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات، منعا لإثارة القلق لدى المواطنين، وعند وجود شكاوى أو استفسارات يمكن التواصل مع الجهات المسؤولة لعدم نقل أخبار غير صحيحة، أو تداول شائعات تؤثر سلبا على مصلحة الوطن، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02).