الحكومة تنفي زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

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ذكر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد حول زيادة قريبة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وأكد أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وتداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء حول نية الحكومة في زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وتواصل المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، مع وزارة النقل، للوقوف على حقيقة الأمر، والتي نفت الأمر وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مطالبة بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات، وذكرت وزارة النقل في بيان لها، أن أسعار التذاكر ثابتة كما هي، وأن كافة الاشتراكات مُستمرة دون أي تغيير أو زيادة.

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وناشدت وزارة النقل في نهاية البيان، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين بالمواقع الإخبارية، بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات، منعا لإثارة القلق لدى المواطنين، وعند وجود شكاوى أو استفسارات يمكن التواصل مع الجهات المسؤولة لعدم نقل أخبار غير صحيحة، أو تداول شائعات تؤثر سلبا على مصلحة الوطن، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على ‏ الخط الساخن للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق (16048).