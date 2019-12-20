لمدة 16 ساعة.. قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة غدا السبت

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ذكرت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه غدا السبت 21 ديسمبر، عن عدد من المناطق، ابتداءً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 صباح يوم الأحد 22 ديسمبر، وذلك لقيام الشركة بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، بمحور ترعة الطوارئ.

وأعلنت الشركة في بيان لها، أن قطع المياه يشمل مناطق: (إسكان أطلس 4 بجميع عملياتها – إسكان المحمودية القديمة والجديدة والمنخفضة – إسكان الجمهورية (۱ – ۲) – إسكان القاهرة (و – هـ) – إسكان الدلتا ۲ – إسكان الإسكندرية ۲ – محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر عقد 16 – محطات الصرف الصحي (محطات البركة) – منطقة الشواكر التابعة لمحافظة القليوبية).

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وأهابت الشركة في بيانها، بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي