الأرصاد تحذر: الشبورة مستمرة حتى يوم الاثنين

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حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح، والتي تتسبب في انعدام الرؤية، خاصة بالطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وأهابت بالمواطنين القيادة بحذر واتباع تعليمات المرور، تجنبا لوقوع الحوادث.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية الكثيفة مستمرة على أغلب المناطق حتى يوم الاثنين المقبل، كما أنها مستمرة على كل الطرق المؤدية لمحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والطرق الصحراوية والزراعية، وتصل حتى محافظات من شمال الصعيد.

وأضافت مدير مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد موجه من الاستقرار بالأحوال الجوية، ويسود طقس معتدل على معظم الأنحاء، مع برودة الطقس في الليل والساعات الأولي من الصباح.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.