وظائف شاغرة لـ149 مهندسا بهيئة المجتمعات العمرانية.. تعرف على الشروط

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أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حاجتها لشغل وظائف شاغرة لـ149 مهندسا بتخصصات مختلفة، وينشر لكم موقع “مصر 365″، تفاصيل الوظائف في السطور المقبلة.

وظائف شاغرة بهيئة المجتمعات العمرانية

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، عن حاجتها لـ100 مهندس مدني، و29 مهندس عمارة، 10 مهندسين ميكانيكا، و10 مهندسين كهرباء للتعيين.

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واشترطت هيئة المجتمعات العمرانية، أن يكون المتقدمين تقدير عام جيد على الأقل، ويجري توزيعهم وفقا لحاجة العمل بالجهة بمناطق: القاهرة الجديدة، بدر، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاصمة الإدارية، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، الفشن الجديدة، ملوى الجديدة، الوراق الجديدة، سفنكس الجديدة، منطقتي مثلث ماسبيرو، مجرى العيون.

الشروط والتقديم

وعلى المتقدم للوظائف استيفاء طلب الشغل والبيانات الأساسية المنشور على الموقع الالكتروني للهيئة، خلال الفترة من 29 ديسمبر الحالي حتى 1 يناير 2020 وطباعته، ثم تسليمه باليد باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة اختبارات المهندسين، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعنوانها: 1 شارع الحرية تقاطع محور26 يوليو، مدينة الشيخ زايد، مدخل زايد2، خلال الفترة من 6 يناير 2020 حتى 13 يناير 2020، على أن تقدم الطلبات اعتبارا من الساعة الثالثة والنصف عصرا حتى السابعة مساء.

وذكرت هيئة المجتمعات العمرانية، أنه لن يلتفت إلى الطلبات المقدمة بعد الميعاد أو التي ترد عن طريق البريد ويرفق بطلب التقدم للوظيفة شهادة الميلاد، ومؤهل عال في الهندسة في التخصص المعلن عنه وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي، والموقف من التجنيد، بالإضافة لشهادة عضوية نقابة المهندسين، وشهادات الخبرة السابقة إن وجد، وما يفيد الحصول على دورات في الحاسب الآلي واللغات الأجنبية، والسيرة الذاتية، وصورتان شخصيتان.

وسوف يتم الإعلان عن مواعيد وأماكن الاختبارات، على موقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية.