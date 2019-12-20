انطلاق مباردة “مصر أمانة بين إيديك” غدا السبت من بورسعيد

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تنطلق مبادرة “مصر أمانة بين إيديك”، غدا السبت من محافظة بورسعيد، والتي تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة”، والتي أطلقها الرئيس لتوفير فرص عمل للشباب، وفرص عمل لمتحدي الإعاقة، والفئات الأكثر احتياجا.

ويواصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية، والتي تأتي غدا لمدينة بورسعيد، ويفتتح خلالها والمحافظ اللواء عادل الغضبان مبادرة “مصر أمانة بين إيديك”، وإطلاق برنامجين متتاليين كل واحد يستمر لمدة 3 أيام، تنفيذا لبروتوكول التعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لتنمية الموارد البشرية، من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، بالإضافة لتوزيع 556 شهادة “أمان” على العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، فضلا عن توزيع 56 عقد عمل لمتحدي الإعاقة.

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كما تشهد المبادرة، توقيع 14 اتفاقية عمل جماعية بصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص بالمحافظة، وتوزيع شهادات تخرج 19 متدربا من دورة التدريب في مجال البترول تنفيذ للبروتوكول الموقع بين المديرية والشركة الفرعونية للبترول في أغسطس الماضي.

وقال وزير القوى العاملة، إن الهدف من المبادرة هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال فى أقل وقت”، كما أنها تأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك، على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.