الصحة” تعلن ارتفاع ضحايا قطار ميت غمر لـ9 حالات وفاة

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ارتفع ضحايا حادث قطار ميت غمر إلى 9 حالات وفاة، وذلك بعد فشل إنقاذ طفلة رضيعة كانت بالحادث وتوفيت متأثرة بجروحها، حسبما أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور سعد مكي.

وتحسنت حالة اثنين وخرجا من مستشفى ميت غمر، وهم بيان أمجد محمد حسن، 15 عامًا، وشروق سليمان الكواوي، 20 عامًا.

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وأعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الوفيات وهم: مجدي سليمان الكواوي، وصفاء محمد شقيطة، وهشام مصطفي محمد فرغلي، وعوض محمد شقيطة، وحسانين محمدي حسانين، ورحاب محمد عوض شقيطة، وملك حسانين مجدي حسانين (طفلة)، وسمر مجدي حموده جريشة، وهبة حامد محمد محمد.

واصطدم قطار ميت غمر في سيارة، أمس الخميس، عند مزلقان الصوفي، مما تسبب في مصرع وإصابة 11 شخصًا.