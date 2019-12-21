الشتاء بدأ رسميا.. وتوقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة

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أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء بدأ رسميا اليوم السبت، الموافق 21 ديسمبر لعام 2019، وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية الكثيفة، هي أكثر الظواهر المناخية المؤثرة هذه الأيام، والتي وصلت لحد الضباب، ومن المقرر بحسب التوقعات أن تستمر تلك الشبورة حتى يوم الاثنين المقبل.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، فى مدخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المعروض عبر شاشة القناة الأولى، أن الشبورة المائية تأتي نتيجة استقرار الأحوال الجوية، فهي تنتج عن الرياح الشمالية الشرقية، التى تمر على البحر المتوسط، وتتحمل بكميات عالية من بخار الماء.

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وأشارت “شاكر”، إلى أن طقس اليوم السبت معتدل على كافة الأنحاء ومائل للدفء خلال ساعات النهار، لتبدأ البرودة مع حلول الليل، فتنخفض درجات الحرارة عن النهار بمعدل 10 درجات، كما أن اليوم هو بداية فصل الشتاء جغرافيا، وومن المتوقع سقوط أمطار تبدأ من يوم الاثنين على السواحل الشمالية، وتمتد للقاهرة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.