غدًا أطول ليلة في 2019.. تعرف على السبب

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بدأ فصل الشتاء جغرافيا، ويستمر حتى 21 مارس المقبل، قاطعًا مساحة زمنية قدرها 88 يومًا و17 ساعة، و39 دقيقة، بحسب التقديرات الفلكية، ومع الشتاء يحدث الانقلاب الشتوي، وهي ظاهرة يشيح بها قطب الأرض الشمالي بوجهه عن الشمس، وهذا السبب في برودة الطقس، كما يعرف الانقلاب الشتوي أيضا بأسماء أخرى، ومنها “بعيد منتصف الشتاء”، أو”انقلاب ديسمبر”، وتتميز ليلة حدوث تلك الظاهرة بأنها الأطول في العام والأشد ظلمة، وبالتالي يكون نهار يومها الأقصر، لتكون غدا الأحد هي أطول ليلة بعام 2019.

الظاهرة تحدث بسبب ميل محور دوران الأرض حول محورها بزاوية نحو 23.5 درجة بالنسبة إلى مستوى مدارها حول الشمس، وتأتي أهمية يوم الانقلاب الشتوي من انعكاس التدرج الضوئي ليلًا وقصر النهار، ويشهد شهر ديسمبر منذ بدايته، شروق متأخر للشمس وغروب مبكر، أي نهار قصير وليل طويل ، ولكن اليوم سيتأخر فجر غدا الأحد، وتشرق الشمس من أقصى الجنوب الشرقي.

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وبحسب خبراء الفلك، فإن الانقلاب الشتوي هو حدث فلكي سنوي يميزه عمودية الشمس على مدار الجدي، ويعد أحد ظاهرتي “الانقلاب الشمسي” الفلكيتين، التي تحدثان على كوكب الأرض مرتين في العام، حيث يميل أحد قطبي الكوكب نحو الشمس، فيكون القطب الآخر بعيدًا عنها مما يجعله في فترة الانقلاب الشتوي في نصف الأرض الشمالي، وتصل الشمس لأدنى ارتفاع لها خلال الظهر فوق الأفق، وتكون آشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي، فيما عدا مدار الجدي، والانقلاب الثاني صيفي ويعرف بـ”انقلاب يونيو”.