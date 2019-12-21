برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشان أعمدة الإنارة المضاءة في الصباح

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تقدم البرلماني خالد أبوطالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، بشأن أعمدة الإنارة المضاءة في الصباح بالقاهرة.

وقال البرلماني خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، في طلبة، إن تلك الظاهرة تدل على غياب الرقابة من المسؤولين، بالإضافة لعدم قيامهم بمتابعة ميدانية، مع ضرورة التأكيد على ترشيد استهلاك الطاقة، والتي تسعى الحكومة دوما للتأكيد عليه، والحفاظ على مصادر الطاقة، متابعا أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الموارد وتنميتها.

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وأكد البرلماني في طلبه أن هذا يمثل إهدار للمال العام، وإهدارا لمصادر الطاقة أيضا، ففي الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بقطع التيار الكهربائي عن غير القادرين عن سداد الفواتير، يجب أن تقوم أيضا الحكومة بالتأكيد على ترشيد الاستهلاك الكهربائي.