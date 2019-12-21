طقس غدا الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة.. العظمى في القاهرة 21

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تنشر بوابة “مصر 365″، توقعات خبراء الأرصاد الجوية، حول طقس غدا الأحد، ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم، في السطور التالية، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات طقس غدا الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

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وعن حالة البحر الأحمر والمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية على المتوسط وشمالية غربية على البحر الأحمر.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 11 21

شبين الكوم 10 21

طنطا 11 21

دمنهور 11 21

الإسكندرية 13 21

بلطيم 13 21

مطروح 11 20

بورسعيد 13 21

دمياط 13 21

الزقازيق 11 21

الإسماعيلية 10 21

السويس 10 21

العريش 10 20

رفح 09 20

رأس سدر 11 21

نخل 02 – 21

طابا 10 20

كاترين 02 19

الطور 10 23

شرم الشيخ 15 25

الغردقة 12 25

مرسى علم 16 24

الفيوم 10 21

بني سويف 10 21

المنيا 06 22

أسيوط 07 22

سوهاج 09 22

قنا 09 23

الأقصر 08 24

أسوان 09 25

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 32

المدينة 15 26

الرياض 06 19

المنامة 17 20

أبو ظبي 16 25

الدوحة 17 23

الكويت 06 20

دمشق 01- 15

بيروت 14 20

عمان 04 16

القدس 04 16

غزة 09 20

بغداد 06 19

مسقط 18 25

صنعاء 04 21

الخرطوم 18 33

طرابلس 14 22

تونس 13 21

الجزائر 13 18

الرباط 11 21

نواكشوط 18 30