فتح باب تلقي طلبات الاشتراك بمسابقة الأم المثالية حتى 16 يناير

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فتحت وزارة التضامن الاجتماعى باب تلقي طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية بجميع المحافظات، فى الدورة الجديدة لعام 2020، وأعلنت الوزارة في بيان لها استمرار تلقي الطلبات حتى 16 يناير المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن هناك لجان سيتم تشكيلها على مستوى المديريات بمختلف المحافظات، لاختيار المرشحات للمسابقة بكل محافظة، من خلال لجنة مركزية، تضم ممثلين عن عدد من الوزرات على رأسها وزارة الثقافة وممثل عن مجلس النواب والمجالس القومية وخبراء فى التربية وممثلين للجمعيات الأهلية، وذلك استعدادا لإقامة الاحتفال السنوى المركزى لعيد الأم فى مارس من العام المقبل.

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وأكدت وزارة التصامن الاجتماعي في بيانها، أن اللجنة المشكلة للاحتفال بعيد الأم، انتهت من وضع المعايير والشروط الخاصة باختيار الفئات المكرمة لهذا العام، وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إن أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2020 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها.

وأوضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، لأنه من الشروط أيضا لاختيار الأم المثالية، إيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة، كذلك من تلك الشروط إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الأسرى للأبناء بدور الرعاية.