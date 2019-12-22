نشرة الأحد 22/12/2019.. زحام وكثافات بمحاور القاهرة والجيزة

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شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر لعام 2019، زحاما مروريا بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، نظرا لأن اليوم هو بداية الأسبوع بعد العطلة الرسمية لأغلب الموظفين والعمال وأيضا المدارس يومي الجمعة والسبت، مما أدى لظهور زحاما مروريا واضحا مع الساعات الأولى للصباح، وفي السطور التالية نستعرض أبرز أماكن الزحام بالقاهرة والجيزة لتفاديها وسلك الطرق البديلة.

ظهر الزحام بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين، وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات، كما ظهرت الكثافات المرورية أعلى دائري المريوطية لكل من المتجة لمناطق الجيزة ومدينة الفيوم وحدائق الأهرام وميدان الرماية.

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وشهد شارع القصر العيني زحاما في الساعات الأولى من الصباح، وصولا لميدان التحرير وميدان عبد المنعم رياض، كما شهد كوبري أكتوبر زحاما أيضا في الاتجاهين، وشهد كورنيش النيل زحاما مروريا أيضا في الاتجاه لمنطقة المعادي حتي وسط المدينة، كما شهدت منطقة رمسيس زحاما أيضا، كما شهد محيط جامعة القاهرة زحاما مروريا وصل لميدان الجيزة، لتظهر مجددا الكثافات المرورية ببداية كل من شارعي فيصل والهرم.

وعلى محور 26 يوليو، تكدست السيارات في اتجاه مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد، وشهد الطريق الزراعي زحاما مروريا للمتجة لمنطقة شبرا والمؤسسة، وتسير السيارات بشكل متزاحم بالطريق الدائري أعلى دار السلام في الاتجاه للقادمين من الأقاليم لمحافظة القاهرة بالطريق الزراعي، كما ظهر الزحام في الطريق المتجه للمنيب والأوتستراد، ومنطقة التجمع الخامس، كما شهدت الحركة بالاتجاه المعاكس لتلك الطرق للمتوجه لمدينة الجيزة تباطئا في الحركة، فيما شهدتي منطقتي البساتين وزهراء المعادي زحاما مروريا بسيطا لم يؤثر على الحركة المرورية.

وظهرت الكثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم، وزحاما مروريا بشارع صلاح سالم والطيران، وشهد شارعي فيصل والهرم زحاما مروريا وكثافات، وصلت إلى ميدان الجيزة ومحيط جامعة القاهرة، كما شهد شارع البحر الأعظم شلل بحركة المرور، وصولا لمنطقة الدقي وميدان الجلاء، وظهر الزحام على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان، مع كثافات مرورية متحركة.