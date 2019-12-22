الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار ورياح معتدلة

Advertisements

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لطقس الـ72 ساعة المقبلة، لأيام الأحد والاثنين والثلاثاء، والتي يعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

توقعات طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الأحد، مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، ويصل للصقيع على المزروعات بوسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وفقا لموقع هيئة الأرصاد الجوية.

Advertisements

درجات الحرارة المتوقعة الأحد

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 06.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

توقعات طقس الاثنين

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتكون متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك، وتنشط رياح معتدلة على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

توقعات طقس الثلاثاء

أما طقس بعد غد الثلاثاء، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، تمتد لشمال الصعيد وتكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.