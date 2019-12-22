السجن 15 سنة لمحمد راجح بتهمة قتل محمود البنا “شهيد الشهامة”

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قررت محكمة جنايات الطفل المنعقدة بمدينة شبين الكوم، اليوم الأحد، معاقبة المتهم محمد أشرف راجح بالسجن لمدة 15 عاما، بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا، في 9 أكتوبر الماضي، بمدينة تلا، والمعروفة إعلاميا بقضية “شهيد الشهامة”.

وشمل الحكم معاقبة متهمين اثنين آخرين، بالسجن 15 عاما أيضا، بتهمة الاشتراك في تلك الواقعة، وبمعاقبة متهم رابع بالسجن 5 سنوات، وأحال النائب العام المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسند لهم اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح أبيض دون تصريح.

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وكثفت الأجهزة الأمنية التابعة بمديرية أمن المنوفية، إجراءاتها بمحيط محكمة جنايات الطفل في شبين الكوم اليوم الأحد، قبل إعلان الحكم على المتهمين، ونشرت القوات فرق من الشرطة وخبراء المفرقعات وأوناش المرور في محيط المحكمة وفي الشوارع المؤدية لها.

وكشفت التحقيقات الصادرة عن النيابة العامة أن واقعة قتل شهيد الشهامة تعود حينما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم الأول في القضية محمد راجح حيث قِبل إحدى الفتيات، حيث قام الطالب محمود البنا بنشر كتابات له عبر حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أثارت غضب المتهم الرئيسي في القضية محمد راجح الذي قرر الانتقام منه.

وقام بإرسال العديد من الرسائل التي تحتوي على التهديد والوعيد للمجني عليه محمود البنا عبر برامج المحادثات الإلكترونية، وقام بإعداد العدة لقتل المجني عليه، وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأربعة قد قاموا بارتكاب جريمة القتل في شارع هندسة الري التابع لمدينة تلا بالمنوفية، وبعد ارتكابهم لجريمة القتل فروا من موقع الحادث.