بعد الحكم على “راجح”.. والد شهيد الشهامة: “إزاي دول يعيشوا وابني يموت”

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دخل والد محمود البنا المعروف بـ”شهيد الشهامة”، في حالة من الهيستيرية بعد الحكم على المتهم بقتل نجله محمد راجح بالسجن 15 عامًا، وصرخ قائلًا: “حسبي الله ونعم الوكيل.. إزاي دول يعيشوا وابني يموت”.

وقررت محكمة جنايات الطفل المنعقدة بمدينة شبين الكوم، اليوم الأحد، معاقبة المتهم محمد أشرف راجح بالسجن لمدة 15 عاما، بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا، في9 أكتوبر الماضي، بمدينة تلا، والمعروفة إعلاميا بقضية “شهيد الشهامة”.

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وشمل الحكم معاقبة متهمين اثنين آخرين، بالسجن 15 عاما أيضا، بتهمة الاشتراك في تلك الواقعة، وبمعاقبة متهم رابع بالسجن 5 سنوات، وأحال النائب العام المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسند لهم اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح أبيض دون تصريح.

وكثفت الأجهزة الأمنية التابعة بمديرية أمن المنوفية، إجراءاتها بمحيط محكمة جنايات الطفل في شبين الكوم اليوم الأحد، قبل إعلان الحكم على المتهمين، ونشرت القوات فرق من الشرطة وخبراء المفرقعات وأوناش المرور في محيط المحكمة وفي الشوارع المؤدية لها.

كشفت التحقيقات التي قامت بإجرائها النيابة العامة عن حقيقة واقعة مقتل الطالب محمود البنا، والتي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم بعد توجيه بعد التعرض لإحدى الفتيات، حيث قام المجني عليه بنشر بعض الكتابات عبر حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” حيث أثارت غضب المتهم الأول في القضية محمد راجح.

وأوضحت التحقيقات التي تمت عن مقتل الطالب محمود البنا أن المتهم قد أرسل إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات الإلكترونية العديد من الرسائل التي تضمن على العديد من التهديد والوعيد، ثم قام بالاتفاق مع عصبة من أصدقائه على قتل المجني عليه، وأعدوا لهذا سلاح أبيض “مطاوي”، بالإضافة إلى إحضار عبوات بها مواد حارقة للعيون مصنعة بغرض للدفاع عن النفس، وتخيروا لتلك الجريمة يوم الأربعاء الموافق 9 من شهر أكتوبر السابق للقيام بجريمتهم.