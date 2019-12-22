الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار في 48 ساعة

Advertisements

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة، وأعلنت هيئة الأرصاد خريطة سقوط الأمطار خلال اليومين المقبلين، فتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد غدا الاثنين تكون متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار هناك.

أما بعد غدا الثلاثاء، فمن المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، تمتد لشمال الصعيد وتكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية.

Advertisements

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الأحد، مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، ويصل للصقيع على المزروعات بوسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وفقا لموقع هيئة الأرصاد الجوية.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتكون متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك، وتنشط رياح معتدلة على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

أما طقس بعد غد الثلاثاء، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، تمتد لشمال الصعيد وتكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية.