8 ملايين جنيه لرفع كفاءة وصيانة محطة أبو رواش بالجيزة

Advertisements

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه سيتم الانتهاء من مشروع محطة مياه الشرب في منشأة القناطر، بشهر مارس المقبل، موجها للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الالتزام بالجداول الزمنية لمشروعات الصرف الصحي المقررة، بالإضافة لإدراج قري برك الخيم والعسيلي بمدينة كرداسة لخطط مشروعات المياه، وإدراج مشروع الصرف الصحي بقرية أم دينار بخطة العام الحالي.

وأضاف خلال لقاءة الدوري بأعضاء مجلس النواب عن دوائر منشأة القناطر وأوسيم والوراق وكرداسة وإمبابة، تخصيص 8 ملايين جنيه لرفع كفاءة وصيانة محطة أبورواش، وتحسين ضغط وجودة المياه، وأخذ عينات دوريا من محطة مياه الشرب بقرية أبورواش للتأكد من صلاحية المياه حفاظا على صحة المواطنين.

Advertisements

وتابع المحافظ، أن هناك اهتماما كبيرا بالمنظومة الصحية من قبل الأجهزة التنفيذية، بالإضافة لتخصيص 10 ملايين جنيه، بالتعاون مع وزارة الصحة، والتعاقد مع الكوادر البشرية، لتحسين المنظومة الطبية المقدمة، والنهوض بمستوى المستشفيات، خاصة بالقرى والمناطق النائية، والتنسيق لتدبير الاعتمادات المالية لإنشاء مستشفى مركزي بكرداسة.

وقال المحافظ، إنه وجه بنقل أكشاك الكهرباء، الموجودة في شارع مطار إمبابة، والتي تعيق أعمال التطوير، وتكثيف حملات الإشغالات على مدار اليوم بشوارع محمد حجازي والعامل الأول والمنيرة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع الرئيسية ومتفرعاتها وتدعيم المناطق التي بحاجه إلى أعمدة إضافية.

وخلال اللقاء، طالب المحافظ، من أعضاء مجلس النواب، توعية المواطنين، بقانون التصالح المقدم للوحدات المحلية، قبل انتهاء مدة استلامه في شهر يناير المقبل، وتحديد القيم السعرية للتصالح في المخالفات، مع مراعاة البعد الاجتماعي أثناء تحديد السعر وسيتم الإعلان عنها بالوحدات المحلية.

وحضر اللقاء المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والنواب أحمد فاروق ومحمود الصعيدي وأحمد يوسف عبدالدايم وسعد عبدالدايم وهيام حلاوة وعلاء والي وسعيد حساسين وطارق حسنين وإيهاب الخولي والنائبة شادية ثابت والنائبة نشوي الديب.