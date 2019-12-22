موقع إلكتروني للاستعلام عن فواتير المياه بمدينة بدر

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أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم إنشاء موقع إلكتروني، لإرسال قراءات عدادات المياه، والاستعلام عن الفواتير، ليعمل طيلة أيام الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة.

وقال رئيس حهاز مدينة بدر، إن الموقع الإلكتروني الجديد، هو “www.badrwater.com “، وتم إنشاءه بالتعاون مع إدارة مياه الشرب بجهاز المدينة، لإرسال وتسجيل القراءات الخاصة بعدادات المياه والاستعلام عن الفواتير على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، حرصًا من جهاز المدينة على توفير الوقت والجهد والمشقة على سكان المدينة بهذا الشكل التقني.

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وأكد رئيس جهاز مدينة بدر، في بيان له، أن الموقع به العديد من التقنيات والبرمجيات الحديثة، ويتصل مباشرة بشبكة الكمبيوتي الخاصة بإدارة مياة الشرب بمدينة بدر، ويستقبل الموقع في مرحلته الأولي: “تسجيل الاستهلاك – شكاوى الخدمة – معرفة الاستهلاك السابق للمستخدم – الاستعلام عن المديونيات”.

ويمكن لكل مشترك، البحث في الموقع من خلال رقم الاشتراك الخاص به من خلال آخر فاتورة، الذي يوضح استهلاك المشترك، كما يمكن للمستخدم البحث عن الفواتير بالاسم، عند عم توافر الرقم الخاص بالاشتراك، ويتيح الموقع خريطة واضحة وتفصيلية لأماكن ضعف المياه، واليت يتم تحديثها إلكترونيا على مدار الساعهة، وفي خلال وقت قصير يتم التعامل مباشرة وضبط ضخ المياه.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من الموقع الإلكتروني، والتي تشهد سداد الفواتير عن طريق الفيزا والكروت الذكية “الفون كاش”، وخدمة السداد عن طريق فوري ستظل موجودة بجانب التسديد اليدوي، كما أن الموقع لا يسمح أن يكون هناك شك لدى المشترك بوجود خطأ من الموظف المختص “قارئ العدادات”، أو تسجيل أرقام جزافية دون المرور على عدادات مياه العمارات، ولن يسمح لأي مشترك بتسجيل أرقام أقل من القراءة السابقة للعدادات.