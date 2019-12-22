حريق محدود في مبنى وزارة الخارجية دون وقوع إصابات

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شب منذ قليل حريق محدود اليوم الأحد، في أحد طوابق مبنى وزارة الخارجية، وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن أجهزة إنذار الحريق انطلقت مباشرة؛ وهو أعقبه تفعيل أجهزة الإطفاء الذاتي، مع اتخاذ جميع إجراءات السلامة المدنية المتعلقة بأمن وسلامة العاملين بالوزارة والمبنى.

وأضاف المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان له أنه تم إخلاء المبنى دون أي إصابات بشرية أو خسائر مادية، وانتظم العمل بالوزارة فور التأكُد من إجراءات السلامة من قبل قوات الدفاع المدني، ويجرى التحقق من الأسباب وراء نشوب هذا الحريق.

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