القوى العاملة تنجح في حفظ حقوق 788 عاملا بشركة مياه غازية

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عقدت وزارة القوى العاملة، عدة جلسات تفاوض جماعي مع إدارة شركة بيبسي كولا مصر، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، واللجنة النقابة بالشركة، وتمكنت من خلال تلك الاجتماعات الحفاظ علي حقوق 788 عاملا بالشركة، بعد انتهاء عقد الأرض المقام عليها المصنع خلال عام 2020.

وأعلنت وزارة التضامن في بيان لها، أنه تقدم 149 عاملا بخطوط الإنتاج، بطلبات إنهاء خدمتهم بالتراضي، وذلك بالمزايا المنصوص عليها بالبرنامج المطروح من الشركة، وضمان مستحقاتهم، وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بتسوية مستحقات العاملين من الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة.

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وأوضح التقرير، أنه سيتم التنفيذ في شهر مارس 2020، وسيحصل العمال على الزيادات السنوية التي تمنح في شهر يناير على الأجر التأميني، بجانب الزيادة التي تقررها الشركة في مارس من كل عام، مع استمرار صرف أجورهم حتى هذا التاريخ، أما العاملين الذين سينقلوا إلى مقرات الشركة الأخرى، وفقا لخطة نقل خطوط الإنتاج، فتقرر نقل 23 عاملا إلى مصانع الشركة الأخرى، تحديدا إلى مصانع طنطا- المنيا- العامرية.

ويأتي قرار نقل العمال، مع التأكيد من قرار النقل الأنسب للعامل، مع الالتزام التام بالضوابط القانونية وفقا لقانون العمل، وذلك للتأكيد على حصولهم على بدل اغتراب، وفقا للضوابط المحددة بالسياسة واللوائح المعمول بها في الشركة، وتحديدا وفقا للأماكن المنقول إليها العاملينن وسيتم نقل باقي العاملين للمقر الإداري الجديد للشركة.