المواطن في المقام الأول.. رسائل السيسي للوزراء والنواب الجدد

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عقب أدائهم اليمين الدستورية، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء الجدد ونوابهم، اليوم الأحد.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي تمنى للوزراء الجدد ونوابهم النجاح والتوفيق في مهامهم لتحقيق خطط الدولة التنموية، بما يحقق طموحات ومصالح المواطنين المصرييين.

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قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي نوّه بأهمية إدراك المسؤولية الجديدة للوازراء الجدد ونوابهم الملقاة على عاتقهم، في ظل ما تشهده مصر من تحدياتٍ، مشددا على ضرورة حصول المواطنين على خدمات أفضل في جميع النواحي والقطاعات.

وطالب الرئيس السيسي الوزراء الجدد ونوابهم بالتجرد والتفاني في أعمالهم من أجل إعلاء مصلحة الوطن، وكذا الاعتماد على المبادرات والحلول المبتكرة، إضافة إلى البناء على ما حقق في الوزارات من إنجازاتٍ واستكمالها.

وأكد السيسي الحرص على التناغم والتنسيق بين الوزارات وقطاعات وأجهزة الدولة جميعها، على نحوٍ يعظم عملية تنفيذ خطط وبرامج الحكومة بشكلٍ أمثل، في إطار الجداول الزمنية المحددة لها.

وأشار السفير بسام راضي إلى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة التواصل مع المواطنين بصفة مستمرة، ليكون المواطن مطلعا باستمرار على الإنجازات والتطورات التي تشهدها الدولة من مشروعات مختلفة، إلى جانب إطلاعهم على التحديات التي تشهدها مصر.

وطالب الرئيس الوزراء الجدد باختيار الكوادر البشرية للعمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشددا على أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره.

وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي أن الوزراء الجدد ونوابهم عازمون على التنسيق بين الوزارات وتحقيق التناغم بينها، إلى جانب تقديم أقصى طاقة في العمل من أجل تحسين معدلات الأداء.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تحرص في الوقت الراهن على زيادة معدلات الإنتاج، وكذا الإسراع بوتيرة إنجاز المشروعات القومية الجاري تنفيذها، من أجل إتمام الكل التكليفات الموكلة إليها في الوقت المحدد لها.