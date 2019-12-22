قرار عاجل من النيابة العسكرية بخصوص الفريق سامى عنان

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أعلن “ناصر أمين” محامي الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في تصريحات له اليوم الأحد، الإفراج عن الفريق سامي عنان منذ ساعات قليلة.

مشيرًا إلى أنه في منزله الآن بعد قرار النيابة العسكرية بإخلاء سبيله.

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وأكد النائب مصطفى بكري، في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن «الإفراج عن الفريق سامي عنان، وهو الآن متواجد في منزله».

وأضاف قائلاً: «لقد اتصلت بنجله الدكتور سمير عنان، وأكد لي أنه بالفعل متواجد في منزله الآن».

الإفراج عن الفريق سامي عنان وهو الان متواجد في منزله — مصطفى بكري (@BakryMP) December 22, 2019