أمطار غزيرة وبرودة.. “الأرصاد”: نتعرض لطقس غير مستقر لمدة 4 أيام

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان منها، أن الطقس سيشهد حالة من عدم الاستقرار، خلال الأيام المقبلة حتى يوم الجمعة المقبل.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد، في بيانها، إنها تتوقع أن تتعرض البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار خلال الأربعة أيام المقبلة، بدءًا من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة، حيث تشهد البلاد سقوط أمطار غزيرة ورعدية على عدة مناطق.

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وأكدت الهيئة أن الطقس سيشهد تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة، ما يؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، ويمتد سقوط الأمطار إلى عدة مناطق في الوجه البحري وشمال سيناء، مشيرة الهيئة إلى أن مدن القناة وشمال الصعيد ستشهد سقوط أمطار ما بين متوسطة الشدة وخفيفة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها، أن البلاد ستشهد أيضا خلال تلك الفترة نشاطا ملحوظا لررياح المحملة بالرمال والتي ستضرب شمال البلاد حتى شمال الصعيد وأجزاء من شمال سيناء، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وزيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

كما تشهد حركة الملاحة البحرية اضطرابا، لنشاط الرياح على البحر المتوسط؛ وسيكون الطقس مائلًا للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد، وسيكون معتدلًا على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، أما القاهرة الكبرى فإنها ستشهد نشاطًا ملحوظا للرياح المحملة بالرمال والأتربة، خصوصًا الطرق الصحراوية وكذا على المناطق المكشوفة.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة، وسيكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا بارد ليلًا.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جميع الجهات المعنية باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل الحد من الآثار السلبية التي قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد، اليوم الاثنين، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا يصل إلى لحد الصقيع.

وأوضحت أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.